Экспертные системы в прогнозировании операционного риска при наиболее распространенных интраабдоминальных вмешательствах (обзор)

Г.Х. Ханафиев

Екатеринбургская ГКБ №40,

г. Екатеринбург

Ханафиев Гелюс Харисович,

врач-онколог Консультативно-диагностической

поликлиники МАУ ГКБ №40 г. Екатеринбурга,

кандидат медицинских наук,

hanafievgh@mail.ru, тел. (раб.): +7 (343) 266-96-18

Из 122 (100%) женщин с серозными выделениями из сосков молочных желез в 42,6% случаев в анамнезе отмечался мастит или послеродовый лактостаз (25,4%). Исследование содержимого протоков, состояния перидуктальной ткани молочных желез у этих женщин показало, что высокий титр бактериальной инвазии был характерен для женщин в возрасте 35-45-55 лет как у рожавших (10,7%), так и у нерожавших (8,2%). Пролиферирующий эпителий в протоках более выражен у женщин, перенесших аборт (4,9%) и рожавших женщин репродуктивного возраста (4,1%). Для сецернирующих молочных желез более характерна дифференцировка по признакам пролиферации и аутоиммунизации. Кистозно-расширенные протоки, как источник повышенной гормональной концентрации, ведущей к диспластическим процессам стенок кистозных образований и перидуктальной ткани, являются показанием для начала незамедлительного лечения больного.

Ключевые слова: сецернация, рак молочной железы, риск.

Status of breast tissue and the degree

of cancer danger in pathological syndrome of secernate breast

G.Kh. Khanafiev

Clinical Hospital № 40 of Yekaterinburg,

Yekaterinburg, Russia

Khanafiev Gelyus,

oncologist of Advisory and Diagnostic

Policlinic of Clinical Hospital № 40 of Yekaterinburg,

Candidate of Science (Medicine),

hanafievgh@mail.ru, +7 (343) 266-96-18

From 122 (100%) of women with aseptic discharge from breast milk glands in 42,6% of the cases in history was celebrated mastitis or postpartum lactostasis (25,4%). Study the contents of the bile ducts, the state of periductale tissue of mammary glands of these women showed that a high titer of bacterial invasion was typical for women in the age of 35-45-55 years as among parous (10,7%), and in nulliparous (8,2%). The proliferating epithelium in the ducts is more marked in women who have had an abortion (4,9%) and parous women of reproductive age (4,1%). For сецернирующих of mammary glands is more characteristic of differentiation on the grounds of proliferation and autoimmunisacion. Cistic-advanced ducts, as a source of excessive hormone concentrations, leading to displastic processes of the walls of the cystic formations and periductale tissue, is an indication for the beginning of the immediate treatment of the patient.

Key words: secernate breast, breast cancer, risk.